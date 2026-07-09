Galeria Tempestades de areia: o espetáculo e os perigos do deserto em movimento ômenos como tempestades de areia ocorrem em regiões desérticas, onde o solo seco e a vegetação escassa facilitam o deslocamento das partículas. O vento forte atua como agente principal, levantando grãos de areia e poeira que se acumulam em nuvens espessas que reduzem drasticamente a visibilidade, tornando viagens perigosas e afetando atividades cotidianas. Em países como Arábia Saudita, Irã e China, são eventos recorrentes que exigem medidas de adaptação. Afinal, afetam a saúde respiratória e ex Por Flipar

Reprodução de vídeo BBC