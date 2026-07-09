Animais Cientistas descobrem nova espécie de joaninha de 1 milímetro vivendo em árvore de universidade no Japão O achado reforça a possibilidade de organismos desconhecidos permanecerem ocultos em áreas urbanas e próximas de centros de pesquisa. Além disso, o trabalho científico, publicado em uma revista especializada, também revelou outra espécie inédita e corrigiu equívocos na classificação desses insetos que persistiam havia décadas. Por Flipar

Pexels/Erik Karits