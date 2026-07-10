Mini cabras ganham popularidade como animais de estimação, mas precisam de cuidado adequado

Ainda assim, o veterinário Ronaldo Gomes Gargano, da Associação Paulista de Buiatria, afirma que os atendimentos envolvendo pequenos ruminantes têm aumentado nos hospitais veterinários onde trabalha. Segundo ele, o interesse está relacionado ao porte compacto, ao vínculo afetivo que os animais despertam, especialmente nas crianças, e ao aumento de famílias que vivem em chácaras e condomínios.
A criadora e selecionadora genética Thaís Tatini, que trabalha com mini cabras há quase três décadas, acredita que a pandemia impulsionou a procura, principalmente entre pessoas que passaram a morar em áreas rurais. Thaís acredita ainda que a tendência veio para ficar, como já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa.
Mesmo pequenas, essas cabras continuam sendo ruminantes e precisam ter seu comportamento natural respeitado. Elas precisam de gramíneas e feno na dieta e vivem melhor em grupo. Thaís alerta que um erro comum é tratá-las como cães dentro de casa. O ideal é um quintal com sol, abrigo e lugares altos para descanso.
A convivência com cachorros também exige atenção. Como os cães são predadores naturais de caprinos, existe risco de ataques, além da possibilidade de transmissão de alguns parasitas entre as espécies.
Além disso, a alimentação errada é um dos principais motivos de atendimento veterinário. A dieta deve ser baseada em capim e feno de qualidade, com água limpa sempre disponível. O excesso de milho, soja, frutas e outros alimentos pode comprometer o funcionamento do rúmen, um dos compartimentos do estômago dos ruminantes. A ração de cães e gatos nunca deve ser oferecida.
A prevenção é essencial para a saúde das mini cabras. As vacinas contra clostridioses e raiva são recomendadas, assim como o casqueamento periódico. Hospitais veterinários ligados a universidades costumam ter equipes preparadas para pequenos ruminantes, já que esse atendimento ainda é limitado em muitas regiões.
A procedência do animal é outro fator importante, segundo Thaís, já que o aumento da demanda favoreceu o surgimento de criadores que realizam cruzamentos sem critérios para reduzir o tamanho dos animais, o que pode causar deformidades e problemas reprodutivos. Ela recomenda desconfiar de medidas fora do padrão e lembra que o transporte desses animais exige Guia de Trânsito Animal.