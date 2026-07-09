Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (9/7), cinco loterias: os concursos 3029 da Mega-Sena; o 3731 da Lotofácil; o 7061 da Quina; o 2413 da Timemania e o 1241 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 43 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 9 milhões / Timemania: R$ 3 milhões / Dia de Sorte: R$ 500 mil
01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59
19 - 49 - 59 - 60 - 71
23 - 26 - 35 - 49 - 56 - 60 - 76. O time do coração é o 22 (Brasiliense/DF)
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25
04 - 06 - 09 - 27 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 02 (fevereiro)