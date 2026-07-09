Maceió: dois séculos de história e paisagens deslumbrantes

O surgimento de Maceió remonta ao início do período colonial, com o povoado inicialmente estabelecido em um engenho de açúcar, onde a capela dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres foi erguida.
Esse povoado, nascido em 1609, cresceu ao redor do porto de Jaraguá, que facilitava o comércio marítimo de produtos coloniais. A cidade teve seu desenvolvimento impulsionado pela economia açucareira e pela função portuária que desempenhava.
Durante o século XVIII, o povoado foi se consolidando como um centro de comércio, o que levou à sua elevação à vila em 1815, tornando-se Maceió a nova capital da capitania de Alagoas, em 1839, após um processo tumultuado de transferência da sede do governo.
O nome Maceió, de origem tupi, significa 'o que tapa o alagadiço', referindo-se à presença de áreas alagadas que caracterizam parte de sua paisagem natural.
A cultura da capital é uma das mais impressionantes do Brasil, refletindo a diversidade e as influências que marcaram a cidade ao longo dos séculos. Maceió é berço de grandes nomes da música e literatura, como o cantor e compositor Djavan e o poeta Lêdo Ivo.
A cidade é palco de manifestações culturais como o Caboclinho, Carvalhada, Chegança, Bumba Meu Boi, Coco Alagoano, Festa de Reis e outras festas folclóricas que remontam às origens do povo nordestino.
O artesanato também é uma das marcas de Maceió, com peças como a renda de filé, transmitida de geração em geração, e outros produtos artesanais vendidos no Mercado do Artesanato, na Feirinha da Pajuçara e no Pavilhão da Pajuçara.
A gastronomia local, rica em frutos do mar, é outro ponto de destaque, com pratos típicos como o Sururu de Capote, o Siri Mole ao Coco e a Pituzada, que são verdadeiras iguarias da culinária alagoana e nordestina.
A orla de Maceió, composta pelas praias de Pajuçara, Ponta Verde e Cruz das Almas, é considerada uma das mais bonitas do mundo, oferecendo paisagens de tirar o fôlego.
As piscinas naturais de Pajuçara, em particular, são um dos principais atrativos turísticos da cidade. Ali é possível nadar em águas calmas e transparentes, observando peixes coloridos e corais.
O Centro de Maceió é outro ponto de destaque, onde a história da cidade está preservada nas construções e monumentos do século XIX. A arquitetura da cidade reflete influências europeias e locais, com belos exemplos de estilos neoclássicos, barrocos e ecléticos.
A Catedral de Maceió, com sua harmonia arquitetônica, é um dos principais templos da cidade, enquanto a Igreja de Bom Jesus dos Martírios, com sua mistura de estilos, também se destaca como um ícone da fé e da história de Maceió.
O Museu Théo Brandão, um dos maiores centros de preservação da cultura popular alagoana, reúne uma vasta coleção de objetos, fotografias e documentos que registram a memória das festas e tradições regionais.