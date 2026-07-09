Galeria Maceió: dois séculos de história e paisagens deslumbrantes Conhecida por suas praias deslumbrantes e por ser um dos principais destinos turísticos do Nordeste brasileiro, a cidade de Maceió tem 210 anos ( fundada em 5 de dezembro de 1815) e se destaca tanto pela beleza natural quanto por sua rica história e cultura. Por Flipar

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