Toquinho chega aos 80 anos com documentário nos cinemas que revisita sua trajetória

O filme tem narração do próprio artista para revisitar sua trajetória, desde a infância em São Paulo e os primeiros contatos com a música até a consolidação de uma celebrada carreira e sua estreita relação com a Itália. “Toquinho – Encontros e um Violão” inclui depoimentos de personalidades como o jornalista Pedro Bial, o ex-jogador de futebol Roberto Rivellino e o músico Ivan Lins.
Nascido em São Paulo, em 6 de julho de 1946, Antonio Pecci Filho, conhecido como Toquinho, construiu uma carreira de mais de seis décadas marcada por parcerias históricas, sucessos que atravessaram gerações e apresentações em diversos países. Ele começou a estudar violão ainda na infância e aprimorou a técnica com grandes mestres, entre eles Paulinho Nogueira, Leo Peracchi e Isaías Sávio.
A partir dos anos 1960, passou a integrar o cenário da música brasileira, acompanhando artistas e desenvolvendo uma linguagem própria no instrumento. Na mesma década, lançou seu primeiro disco, “A Bossa de Toquinho”, e emplacou a canção “Que Maravilha”, parceria com Jorge Ben Jor.
O momento mais marcante de sua trajetória ocorreu com a parceria com o poeta, diplomata e compositor Vinicius de Moraes. Durante cerca de uma década, os dois produziram dezenas de canções que entraram para a história da MPB, como 'Tarde em Itapuã', 'A Tonga da Mironga do Kabuletê', 'Regra Três' e 'Carta ao Tom 74'. A dupla percorreu o Brasil e o exterior em turnês memoráveis, ajudando a manter viva a herança da bossa nova e aproximando novos públicos da obra de Vinicius.
Além da parceria com Vinicius, Toquinho construiu uma discografia diversificada e fez dobradinha com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Paulinho da Viola, Tom Jobim e Paulo César Pinheiro.
Toquinho também alcançou enorme sucesso com músicas e álbuns infantis, como os dois volumes de “Arca de Noé”, a partir de poemas de Vinícius de Moraes, e “Casa de Brinquedos”. Canções como “Aquarela”, “O Caderno”, “O Pato”, “A Casa” e “A Bicicleta” tornaram-se clássicos do gênero.
Ao longo da carreira, Toquinho já lançou mais de 90 discos e recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior. Seu violão preciso e seu repertório repleto de clássicos o transformaram em um dos músicos brasileiros mais respeitados internacionalmente, com turnês frequentes pela Europa e pela América Latina.