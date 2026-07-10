Toquinho chega aos 80 anos com documentário nos cinemas que revisita sua trajetória

O momento mais marcante de sua trajetória ocorreu com a parceria com o poeta, diplomata e compositor Vinicius de Moraes. Durante cerca de uma década, os dois produziram dezenas de canções que entraram para a história da MPB, como 'Tarde em Itapuã', 'A Tonga da Mironga do Kabuletê', 'Regra Três' e 'Carta ao Tom 74'. A dupla percorreu o Brasil e o exterior em turnês memoráveis, ajudando a manter viva a herança da bossa nova e aproximando novos públicos da obra de Vinicius.