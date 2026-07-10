O poder terapêutico das águas: estâncias hidrominerais brasileiras unem turismo e saúde

Os banhos terapêuticos com água mineral atraem frequentadores, que buscam descanso e relaxamento. Diversas cidades turísticas brasileiras possuem estâncias minerais com paisagens deslumbrantes. A água é aquecida naturalmente pelo calor das rochas ou vulcões, de onde advém suas propriedades minerais e curativas.
Rica em enxofre, cálcio, ferro, zinco e magnésio, a água mineral é capaz de acelerar o processo de renovação celular, além de nutrir, purificar e cicatrizar a pele. As águas termais brasileiras também possuem em sua composição lítio e silício, responsáveis por hidratar e reestruturar as camadas mais profundas da pele.
Uma delas fica na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Considerada a maior estância hidrotermal do mundo, ela possui águas naturalmente aquecidas, que podem chegar a 58ºC, e têm efeitos medicinais contra problemas como o estresse e o reumatismo. Quem se aventurar no local poderá se divertir com piscinas de água quente, hospedando-se em um hotel-clube, entre os muitos da cidade.
Em um bonito vale da Serra da Mantiqueira, a 904 metros de altitude surge Caxambu, um dos maiores complexos hidrominerais do mundo, cuja fama remonta à época do Brasil Colônia.
A cidade recebe milhares de turistas de vários pontos do Brasil e também do exterior para conhecer seu Parque das Águas, considerado a maior concentração de águas carbogasosas do planeta. Elas têm alto poder diurético e desintoxicante e fluem ininterruptamente de suas 12 fontes.
Localizada a 158 quilômetros de São Paulo, Águas de Lindoia é o destino de diversas famílias e uma das grandes atrações é o stangerbad. Um banho de imersão com placas de carvão que emitem correntes elétricas, traz benefícios para a saúde e alivia o estresse.
Localizado no interior da capital paulista, a cerca de 185 quilômetros, Águas de São Pedro é considerado o segundo menor município brasileiro, porém também abriga águas hidrominerais. Na década de 20, o fundador contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas para analisar as águas minerais descobertas acidentalmente na busca por petróleo.
Caldas da Imperatriz é o nome da região de Santo Amaro da Imperatriz onde ficam as fontes de água mineral termais. As águas do local foram descobertas no século XIX como “fonte da juventude” devido às suas propriedades relaxantes, terapêuticas e temperatura de 39°C.
Poços de Caldas conta com um Balneário fundado em 1896, onde é possível fazer banhos de imersão com água a 37 graus. O conjunto Hidrotermal e Hoteleiro destaca-se pelas três edificações. Vale a visita ao Thermas Antônio Carlos, considerado o primeiro estabelecimento de águas termais do Brasil.
Rio Quente é um dos destinos mais famosos do mundo, entre aqueles que procuram as estâncias hidrotermais. Considerada uma das maiores do país, a estância abriga o único rio de águas quentes do mundo, com 12 metros de extensão e temperaturas que variam entre 26 e 47 graus.
A Estância Turística de Olímpia é outra que faz sucesso. Ela está localizada na região do Aquífero Guarani, área privilegiada do noroeste paulista. A principal atração é o Parque Thermas dos Laranjais, o mais visitado no Brasil e o quinto no mundo, com mais de 50 atrações.
Serra Negra é considerada uma Estância Turística Hidromineral, que procura oferecer descanso e relaxamento com a proximidade da natureza e as funções terapêuticas da água mineral. A cidade é voltada ao turismo rural, ecoturismo, negócios e eventos, aventura, esportes e cultura.
Monte Alegre do Sul faz parte do Circuito das Águas Paulistas e é considerada uma Estância Hidromineral em virtude da qualidades das águas, assim como é cercada de uma natureza exuberante. A cidade oferece diversos serviços relaxantes. Entre eles, banho de espuma, hidromassagem, ducha escocesa e circular, saunas úmidas e secas, ducha simples e massoterapias.
A cidade de Lins, em São Paulo, apresenta o Resort Blue Tree Park, um amplo parque aquático com águas termais. Em 2800 metros, as águas podem ser minerais, naturais e correntes e atingir temperaturas entre 38º a 42º celsius.