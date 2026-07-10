Galeria Claudia Leitte completa 46 anos e lança o vinil de “Especiarias” Claudia Leitte completou 46 anos no dia 10 de julho, e a data coincide com um momento especial de sua carreira. Seu sétimo álbum de estúdio, 'Especiarias', foi lançado em vinil, o primeiro de sua carreira. A edição reuniu pela primeira vez em formato físico as 15 faixas do projeto, que transita entre axé, samba, pop, rock e canções românticas. Por Flipar

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