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Quem foi Nikola Tesla? A história do inventor que transformou a eletricidade

Muita gente, ao ouvir o nome Tesla, associa imediatamente à marca de carros elétricos, sem saber que o nome da companhia é uma homenagem a um inventor que nasceu quase dois séculos antes da fundação da empresa. Esse homem se chama Nikola Tesla. Ele nasceu em 10 de julho de 1856, na vila de Smiljan, então parte do Império Austríaco e hoje território da Croácia. Estudou engenharia elétrica na Escola Politécnica de Graz, na Áustria, embora não tenha concluído o curso.

Por Flipar
Wikimedia Commons / Domínio Público

Em 1884, Tesla se mudou para os Estados Unidos, onde construiu sua carreira. Ele trabalhou brevemente com Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente e defensor da corrente contínua. Os dois, porém, protagonizaram disputas que duraram anos, e a principal delas ficou conhecida como 'Guerra das Correntes'. De um lado, Edison defendia a corrente contínua e do outro, Tesla a corrente alternada.

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Foi a corrente alternada, aliás, que consolidou o nome de Tesla na história da eletricidade e da humanidade. A tecnologia tornou possível a distribuição eficiente de energia elétrica para cidades e grandes distâncias. Até hoje, é esse tipo de corrente que abastece residências e alimenta aparelhos como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e micro-ondas.

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Ao longo da vida, Tesla registrou centenas de patentes relacionadas a campos como iluminação, robótica, motores, turbinas e sistemas de transmissão sem fio de energia e informação. Muitas dessas pesquisas anteciparam princípios que, décadas depois, seriam aplicados no desenvolvimento do rádio e de outras tecnologias de comunicação sem fio.

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Um exemplo é o motor de indução, apresentado por Tesla em 1888. Diferentemente dos motores elétricos da época, que dependiam de comutadores e escovas sujeitos a desgaste, o motor de indução funcionava por meio de campos magnéticos rotativos. Outro exemplo é a turbina Tesla, patenteada em 1913, que utilizava discos lisos em vez de pás para gerar movimento, um conceito considerado inovador para a época.

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Aliás, Nikola Tesla patenteou o primeiro barco controlado por rádio do mundo, que ele chamou de 'teleautômato'. A invenção foi apresentada em 1898 em Nova York. Ele demonstrou publicamente um pequeno barco capaz de ser guiado à distância por meio de ondas de rádio, sem qualquer conexão física com o operador.

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A Torre Wardenclyffe, construída em Long Island, Nova York, entre 1901 e 1902, representou a tentativa mais ambiciosa de Tesla de transmitir energia e comunicação sem fio em escala global. O projeto, financiado inicialmente pelo banqueiro J.P. Morgan, não conseguiu atrair o investimento necessário para ser concluído. A torre acabou sendo demolida em 1917.

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Tesla faleceu no dia 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, em Nova York, onde viveu seus últimos anos de forma reclusa. Ele deixou um legado de invenções que moldou a infraestrutura elétrica do século 20 e influenciou o desenvolvimento de diversas tecnologias que vieram depois dele. Até hoje, esse legado é lembrado na própria unidade de medida 'tesla', utilizada para densidade de fluxo magnético.

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