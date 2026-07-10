Fitness Quem foi Nikola Tesla? A história do inventor que transformou a eletricidade Muita gente, ao ouvir o nome Tesla, associa imediatamente à marca de carros elétricos, sem saber que o nome da companhia é uma homenagem a um inventor que nasceu quase dois séculos antes da fundação da empresa. Esse homem se chama Nikola Tesla. Ele nasceu em 10 de julho de 1856, na vila de Smiljan, então parte do Império Austríaco e hoje território da Croácia. Estudou engenharia elétrica na Escola Politécnica de Graz, na Áustria, embora não tenha concluído o curso. Por Flipar

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