Estilo de Vida Incenso: uma resina milenar que continua despertando os sentidos O incenso é uma resina aromática usada desde a Antiguidade em rituais religiosos, cerimônias e como elemento de purificação dos ambientes. Sua origem remonta a civilizações como a egípcia, a indiana e a mesopotâmica, onde era queimado em templos como oferenda às divindades. Por Flipar

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