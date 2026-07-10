Galeria Triângulo das Bermudas: desaparecimentos misteriosos que marcaram a história Durante décadas, o Triângulo das Bermudas foi sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. A fama da região alimentou livros, filmes e inúmeras teorias. Hoje, porém, especialistas afirmam que o mistério está muito mais ligado à história e à cultura popular do que a novos acontecimentos. Por Flipar

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