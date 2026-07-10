Triângulo das Bermudas: desaparecimentos misteriosos que marcaram a história

O episódio mais conhecido ocorreu em 1945, quando cinco aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um voo de treinamento. Conhecido como Flight 19, o caso nunca foi completamente esclarecido e acabou se tornando o principal símbolo do mistério.
Os aviões decolaram da base de Fort Lauderdale com 14 homens ao todo, na tarde de 5/12/1945. O objetivo da operação era simular um ataque com torpedos. No comando, o experiente capitão Charles Taylor, que somava mais de 2.500 horas de voo.
Apesar do dia de céu claro e mar calmo, noventa minutos após a decolagem, o capitão faz contato com a base, avisando que estava perdido. As bússolas dos cinco aviões pifaram. E registros mostram que ele chegou a dizer que estava num lugar estranho e que não via o sol.
Um hidroavião de resgate Mariner foi enviado para as buscas. Mas também desapareceu. Nos anos seguintes, o desaparecimento de embarcações e aeronaves, como os aviões Star Tiger, Star Ariel e um DC-3 comercial, reforçou a reputação da região. A falta de respostas definitivas despertou ainda mais a curiosidade do público.
Localizado no Atlântico Norte, o Triângulo das Bermudas é delimitado, de forma aproximada, pelas ilhas Bermudas, a cidade de Miami, nos Estados Unidos, e San Juan, em Porto Rico. A região abriga algumas das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo.
O Triângulo das Bermudas é assim chamado por ser uma área no oceano, com mais de 1,1 milhão de km quadrados, formada por três vértices: uma ponta nas Bermudas, uma em Porto Rico e outra na Flórida.
A partir das décadas de 1960 e 1970, publicações e produções de entretenimento popularizaram histórias sobre forças desconhecidas, extraterrestres, portais dimensionais e outros fenômenos extraordinários, ampliando a fama do Triângulo das Bermudas.
Uma das lendas mais propagadas é de que a região teria abrigado o reino perdido de Atlântida, a mítica cidade cuja fábula remonta à Grécia Antiga. Há quem acredite que a cidade afundou no Triângulo e que a maldição ainda existe.
Os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas também alimentaram crenças antigas das Bahamas sobre monstros marinhos escondidos em cavernas nas profundezas, que engoliam embarcações. Lendas folclóricas do arquipélago de mais de 700 ilhas na região do Triângulo.
'O Triângulo das Bermudas', publicado em 1974, popularizou a área mais misteriosa do Oceano Atlântico. O livro tornou-se um bestseller e vendeu quase 20 milhões de cópias, sendo publicado em 30 idiomas.
O autor do livro, Charles Berlitz (1914-2003), era um prestigiado pesquisador americano, um dos maiores linguistas do mundo. Chegou a dominar 32 idiomas. Também era arqueólogo, com interesse especial por enigmas, inclusive extraterrestres, arcas e continentes perdidos.
Pesquisas realizadas por instituições como a NOAA e a Guarda Costeira dos Estados Unidos não identificaram qualquer fenômeno capaz de tornar a região excepcionalmente perigosa. Tempestades, correntes marítimas, erros humanos e falhas mecânicas explicam a maior parte dos acidentes registrados.
Com a chegada do GPS, dos radares modernos, da comunicação via satélite e do monitoramento em tempo real, tornou-se muito mais difícil que uma embarcação ou aeronave desapareça sem deixar vestígios. Isso também contribuiu para reduzir o surgimento de novos mistérios.
Embora o Triângulo das Bermudas continue despertando fascínio e curiosidade, não há registros recentes de uma sequência de desaparecimentos inexplicáveis como os que marcaram sua fama. Atualmente, ele permanece como uma das lendas mais conhecidas da história da navegação, muito mais presente no imaginário popular do que nas notícias.