Artes Conhecida pela inovação, estilista holandesa Iris van Herpen apresenta vestido de plasma que reage ao toque humano Outro lançamento marcante foi o vestido 'Universo Fractal', criado com o auxílio de um acelerador de partículas em condições extremas de temperatura (-100°C). O processo resultou em uma peça capaz de reter elétrons e gerar intensas descargas elétricas visíveis, explorando os limites entre a matéria, a energia e o corpo. Por Flipar

Reproduc?a?o/YouTube Iris van Herpen