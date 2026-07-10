Galeria Magnésio pode ajudar no sono, na pressão arterial e até na saúde mental, mas exige consumo consciente Indispensável para o equilíbrio biológico humano, o magnésio atua como um motor invisível que impulsiona centenas de processos metabólicos vitais todos os dias. Presente naturalmente em diversos alimentos e também em suplementos, esse mineral contribui para a produção de energia, a formação de proteínas, o equilíbrio da glicose no sangue e o controle da pressão arterial. Por Flipar

Magnific/nensuria