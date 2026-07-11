Entretenimento

Cantora brasileira que ‘explodiu’ na internet e lotou shows em mais de 20 países prepara 1º álbum; conheça Mari Froes

Com apenas 23 anos, uma cantora e compositora goiana tem chamado a atenção na internet e já conseguiu ultrapassar as fronteiras do Brasil, conquistando espaço em diversos países. Nascida em Anápolis e criada em Goiânia, Mari Froes já realizou apresentações em mais de 20 nações e vive uma fase de expansão internacional da carreira.

Por Flipar
Reproduc?a?o @froesmari

Durante uma turnê pela Europa, a brasileira subiu ao palco de um festival em Roma, na Itália, e agora direciona as atenções para o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio — previsto para julho — e para uma série de shows nos Estados Unidos e no Canadá, prevista para setembro.

Reproduc?a?o @froesmari

Segundo Mari, cantar sempre fez parte de sua vida, tanto que a mãe costuma dizer que ela cantava antes mesmo de aprender a falar. 'Acho que foi uma coisa muito natural. Eu tinha muita facilidade com a música. E eu sempre quis ser cantora, sempre foi o que eu falei que queria fazer', contou ela, que é filha de pai paulistano e mãe cearense.

Reproduc?a?o @froesmari

O canal no YouTube, que leva seu nome, nasceu quando Mari tinha entre 8 e 9 anos, inicialmente apenas para compartilhar versões de músicas conhecidas. A jovem também participou de festivais escolares antes de lançar, aos 17 anos, o EP 'Nebulosa', com cinco faixas autorais.

Reproduc?a?o @froesmari

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