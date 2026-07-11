Galeria Agapanto: o lírio-do-Nilo tricolor que transforma paisagens O agapanto, conhecido como lírio-do-Nilo ou lírio africano, é uma planta ornamental originária da África do Sul que se destaca pelas flores em tons de azul, lilás e branco. Resistente, de fácil cultivo e amplamente utilizada no paisagismo, encanta pela beleza de suas inflorescências e pelo simbolismo associado ao amor e à pureza. Veja a seguir curiosidades que ajudam a explicar por que essa espécie é admirada em diferentes partes do mundo. Por Flipar

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