Estoque esgotado! Artista lucra ao vender lixo recolhido do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce por até R$ 130

A turnê 'The Eras Tour', iniciada em março de 2023, se tornou a primeira da história a superar a marca de US$ 2 bilhões em receita com venda de ingressos, consolidando ainda mais seu impacto cultural e comercial em todo o mundo. Além do sucesso comercial, a tour impulsionou o turismo, movimentou economias locais e deu origem a um filme.