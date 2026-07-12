Estilo de Vida Países que têm “mão inglesa” fora do Reino Unido O mundo adota basicamente dois sistemas de trânsito: em alguns países, os veículos circulam pela esquerda e têm o volante à direita; em outros, a circulação ocorre pela direita, com o volante à esquerda. Conhecido como mão inglesa, o primeiro modelo é adotado em diversos países além do Reino Unido, sobretudo em nações que tiveram influência histórica britânica. Por Flipar

Benjamin D. Esham Domínio Público