Países que têm “mão inglesa” fora do Reino Unido

Ao contrário da mão inglesa, a circulação pela direita é a mais comum no mundo e também a adotada no Brasil. Nesse sistema, os veículos trafegam pela faixa da direita, o volante fica no lado esquerdo do carro e as ultrapassagens são feitas pela esquerda.
A mão inglesa funciona de maneira oposta ao sistema adotado no Brasil. Nela, os veículos circulam pelo lado esquerdo das vias e, geralmente, o volante fica no lado direito do carro. O Reino Unido é o principal símbolo desse sistema, que por isso ficou popularmente conhecido no Brasil como “mão inglesa”.
Os filmes de Mr Bean sempre mostram o comediante no Mini Cooper. Um personagem popular que chama atenção do público brasileiro, dirigindo pelo lado oposto ao que estamos acostumados.
Ao todo, mais de 50 países e territórios adotam a circulação pela esquerda, e muitos deles foram colônias britânicas. Estados Unidos e Canadá, embora também tenham recebido forte influência do Reino Unido, circulam pela direita. No Canadá, algumas regiões chegaram a adotar o padrão britânico, mas depois passaram a acompanhar o sistema usado pelos norte-americanos.
O filme 'O Amor não Tira Férias' faz uma sátira sobre essa situação. A personagem de Cameron Diaz, que mora nos EUA e viaja à Inglaterra, fica apavorada sem saber se conseguirá equilíbrio para dirigir do lado 'errado'.
Entre os principais países que adotam a mão inglesa estão Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Na imagem, uma rua de Auckland, a maior cidade neozelandesa.
Na África, a mão inglesa prevalece especialmente em países das regiões Sul e Sudeste do continente, como a África do Sul. Na foto, o trânsito na Cidade do Cabo, um dos principais destinos turísticos do país.
O Japão também adota a mão inglesa, embora nunca tenha sido colônia britânica. Uma hipótese relaciona esse costume aos samurais, que carregavam as espadas no lado esquerdo da cintura e circulavam pela esquerda para evitar choques. A consolidação do sistema, porém, também recebeu influência das ferrovias construídas no século XIX com auxílio de engenheiros britânicos.
Na Ásia, vários países também adotam a mão inglesa, entre eles Índia, Nepal, Tailândia e Singapura, mostrada na foto. Na América do Sul, somente Guiana e Suriname mantêm a circulação pela esquerda. O sistema também está presente em diversas nações do Caribe, como Barbados, Bahamas e Jamaica.
No Brasil, existem trechos de vias em que, excepcionalmente, os veículos circulam pela esquerda. É o caso da Rua Professor Morais, em Belo Horizonte (MG). Nesses locais, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção, e o ideal é sempre olhar para os dois lados antes de atravessar a rua.
Na Inglaterra, um dos países mais visitados por turistas, grandes cidades como Londres exibem avisos inscritos no asfalto junto às faixas de pedestres. Expressões como “Look Right” (olhe à direita) e “Look Left” (olhe à esquerda) ajudam os visitantes a se lembrar do sentido local do trânsito antes de atravessar.