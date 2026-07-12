Do gelo às dunas: as vestimentas criadas para sobreviver aos climas mais extremos do planeta

Parka protege do frio intenso do Ártico Criada pelos povos indígenas do Ártico, a parka tradicional era confeccionada com peles de animais, como caribu e foca. Seu capuz com acabamento em pelos ajuda a reduzir a entrada de vento gelado e protege o rosto contra temperaturas extremamente baixas.
Jelaba ajuda a enfrentar o calor do deserto A túnica comprida e larga usada em regiões do Norte da África cria uma camada de ar entre o tecido e a pele. Isso reduz o aquecimento do corpo durante o dia e também ajuda a conservar o calor nas noites frias do deserto.
Turbante protege muito mais do que a cabeça Em áreas desérticas, longos panos enrolados na cabeça podem cobrir também o rosto e o pescoço. Eles ajudam a diminuir a exposição ao Sol, reduzem a entrada de areia e ainda oferecem proteção contra ventos fortes.
Botas de pele isolam os pés da neve Povos do Ártico desenvolveram botas confeccionadas com peles e couro, que mantêm os pés aquecidos mesmo sobre gelo e neve. O isolamento térmico é fundamental para evitar perda de calor e congelamentos.
Lã é uma aliada das altas montanhas Em regiões como os Andes e o Himalaia, roupas de lã de alpaca, lhama, iaque e ovelha ajudam a conservar o calor corporal. As fibras naturais também continuam aquecendo mesmo quando absorvem parte da umidade.
Vestir-se em camadas faz toda a diferença Nas montanhas, é comum usar várias camadas de roupa em vez de uma única peça muito grossa. Essa estratégia facilita o controle da temperatura corporal e permite adaptar a vestimenta às mudanças rápidas do clima.
Cores claras ajudam em regiões muito quentes Em muitos desertos predominam roupas claras, que refletem parte da radiação solar. Tecidos leves e folgados também favorecem a circulação do ar, aumentando a sensação de conforto.
Tradição inspirou as roupas modernas Muitas tecnologias presentes em casacos, botas e roupas para esportes de inverno foram inspiradas em soluções desenvolvidas por povos tradicionais. Até hoje, princípios como isolamento térmico, proteção contra o vento e ventilação continuam sendo fundamentais.