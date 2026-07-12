Estilo de Vida Os segredos do molho tártaro que fazem toda a diferença O molho tártaro é um dos acompanhamentos mais tradicionais da culinária, conhecido pela combinação de maionese, picles, alcaparras e ervas que resulta em um sabor cremoso e levemente ácido. Versátil, combina especialmente com peixes, frutos do mar, batatas e sanduíches. Confira algumas dicas. Por Flipar

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