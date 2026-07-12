Galeria Polifenóis: quais alimentos têm esses compostos naturais e seus efeitos na saúde Os polifenóis são compostos naturais produzidos pelas plantas como forma de proteção contra fatores como radiação solar, pragas e doenças. Encontrados em centenas de alimentos de origem vegetal, eles vêm sendo amplamente estudados por seus possíveis efeitos benéficos quando fazem parte de uma alimentação equilibrada. Por Flipar

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