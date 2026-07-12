Galeria

Polifenóis: quais alimentos têm esses compostos naturais e seus efeitos na saúde

Os polifenóis são compostos naturais produzidos pelas plantas como forma de proteção contra fatores como radiação solar, pragas e doenças. Encontrados em centenas de alimentos de origem vegetal, eles vêm sendo amplamente estudados por seus possíveis efeitos benéficos quando fazem parte de uma alimentação equilibrada.

Por Flipar
imagem gerada por i.a

Uvas, maçãs, frutas vermelhas, romã, ameixas, cerejas e diversas outras frutas são ricas em diferentes tipos de polifenóis. Em geral, cascas e sementes concentram quantidades maiores desses compostos do que a polpa.

imagem gerada por i.a

Além das frutas, bebidas como chá-verde, chá-preto e café, assim como o cacau e o chocolate com maior teor de cacau, também fornecem polifenóis. Cada alimento apresenta tipos diferentes desses compostos, com características próprias.

imagem gerada por i.a

Diversos polifenóis possuem ação antioxidante, ajudando a neutralizar parte dos radicais livres produzidos naturalmente pelo organismo. Seus benefícios, porém, dependem do conjunto da alimentação e dos hábitos de vida, não de um único alimento.

imagem gerada por i.a

Grande parte dos polifenóis chega ao intestino, onde é transformada pelas bactérias da microbiota. Esses metabólitos podem ser absorvidos pelo organismo, o que explica por que a saúde intestinal influencia o aproveitamento desses compostos.

imagem gerada por i.a

O teor de polifenóis depende da espécie da planta, do clima, do solo, do grau de maturação e até da forma de armazenamento. Por isso, alimentos semelhantes podem apresentar concentrações diferentes.

imagem gerada por i.a

Cozimento, aquecimento prolongado e processamento podem reduzir parte dos polifenóis, embora alguns permaneçam estáveis ou até se tornem mais disponíveis em determinadas preparações. O efeito varia conforme o alimento e o tipo de composto.

imagem gerada por i.a

Consumir diariamente frutas, verduras, legumes, ervas, especiarias, café, chás e outros alimentos de origem vegetal é uma forma prática de aumentar a ingestão de polifenóis. Quanto mais variada for a alimentação, maior tende a ser a diversidade desses compostos.

imagem gerada por i.a

Veja Mais