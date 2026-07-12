Estilo de Vida Oito recheios de bolo que nunca saem de moda Os recheios são responsáveis por grande parte do sabor e da personalidade de um bolo. Alguns se tornaram verdadeiros clássicos da confeitaria e continuam presentes em aniversários, casamentos e outras celebrações, agradando diferentes gerações. Conheça oito opções que conquistaram espaço entre as mais queridas. Por Flipar

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