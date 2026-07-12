Arquitetura paramétrica: o estilo que impressiona pelas formas criativas

Essa técnica permite aos arquitetos criar projetos mais complexos e adaptáveis, que podem ser facilmente modificados para atender às necessidades específicas de um cliente. Veja vários exemplos desse método curioso!
Nocenco Cafe, Vietnã: Esse café foi projetado pelo escritório de arquitetura VTN Architects, em parceria com a Bambubuild, uma empresa especializada em construção com bambu.
Little Island, Estados Unidos: Esse é um parque público artificial localizado no Rio Hudson, a oeste de Manhattan, na cidade de Nova York.O parque foi inaugurado em 21 de maio de 2021 e rapidamente se tornou uma atração popular para turistas e moradores locais.
Oculus Center, Estados Unidos: Este centro de transporte – que também é shopping – fica no World Trade Center, em Nova York. O projeto do espanhol Santiago Calatrava foi inaugurado em 2016. Tem dois andares subterrâneos, com lojas e restaurantes, além de uma estação de metrô. A estrutura da construção se assemelha a uma asa de pássaro.
Aeroporto Internacional do Mar Vermelho, Arábia Saudita: Fica a 15 km da cidade de Al Wajh e faz parte do Projeto Mar Vermelho, um ambicioso projeto turístico na região. Inaugurado em julho de 2023, é inspirado nas dunas do deserto da Arábia Saudita. O telhado do terminal é feito de uma estrutura de aço e vidro que se assemelha a uma onda.
Aeroporto Internacional de Changchun Longjia, China: Inaugurado em 2018, pode receber 40 milhões de passageiros por ano.O aeroporto é um marco arquitetônico, exemplo de como a arquitetura pode ser usada para criar espaços públicos que são funcionais, bonitos e sustentáveis.
Sagrada Família, Espanha: Localizado em Barcelona, esse templo católico começou a ser construido em 1882. Uma obra-prima do arquiteto Antoni Gaudí com 138 metros de altura e 150 metros de largura. É feito de pedra calcária e é decorado com esculturas e mosaicos.
BAOBAB Luxury Safari Resort, África do Sul: Localizado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é composto por alojamentos de madeira e faia, inspirados na forma do baobá, uma árvore nativa do continente africano. Ele ainda produz autonomamente sua própria energia verde e água para a comunidade.
Under, Noruega: restaurante subaquático na cidade de Lindesnes, inaugurado em 2019.O restaurante tem a forma de um grande cilindro de concreto que se projeta do fundo do mar. A sala de jantar fica a 5,5 metros abaixo do nível do mar, oferecendo aos clientes uma vista única da vida marinha da costa norueguesa.
Estrutura de madeira do Metropol Parasol, Espanha: Projetada pelo arquiteto alemão Jürgen Mayer-Hermann e inaugurada em 2011, essa é a maior estrutura de madeira do mundo. O design consiste em seis guarda-sóis com a forma de cogumelos.
O Cineorama de Erika Hock: O projeto ousado desta arquiteta consiste em um cinema ao ar livre, em que as pessoas possam assistir filmes com amigos ou familiares no quintal.
Dubai Healthcare City, Dubai: O DHCC é um centro de excelência em saúde e bem-estar, que abriga uma variedade de hospitais, clínicas, centros de pesquisa e educação.
A construção impressionante é dividida em cinco zonas e oferece acesso aos melhores tratamentos e serviços médicos da rica cidade de Dubai.
Centro de música pop de Kaohsiung, Taiwan: Inaugurado em 2021, é dedicado à música pop taiwanesa e dividido em quatro zonas. O centro foi projetado pelo espanhol Manuel Monteserín Lahoz. O design é inspirado nas ondas do oceano, um elemento importante da cultura taiwanesa.
Chemin des Carrières, França: É um caminho de 11 km entre as cidades de Rosheim e Saint-Nabor, na Alsácia, França. Inaugurado em 2017 sobre uma antiga ferrovia desativada nos anos 1970. Destino popular para caminhadas, ciclismo e passeios. É importante marco cultural para a região, pois conta a história da indústria da mineração na Alsácia.
Centro Internacional de Convenções e Exposições, China: Foi inaugurado em 1999 e tem uma área de 300.000 metros quadrados. Além disso, é composto por 10 pavilhões de exposição, 20 salas de conferências e um centro de negócios.