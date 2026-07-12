Arquitetura paramétrica: o estilo que impressiona pelas formas criativas

Aeroporto Internacional do Mar Vermelho, Arábia Saudita: Fica a 15 km da cidade de Al Wajh e faz parte do Projeto Mar Vermelho, um ambicioso projeto turístico na região. Inaugurado em julho de 2023, é inspirado nas dunas do deserto da Arábia Saudita. O telhado do terminal é feito de uma estrutura de aço e vidro que se assemelha a uma onda.