Estilo de Vida Havaianas resgata tradição dos caquinhos: piso de cerâmica inspira arte e decoração O lançamento de um modelo da Havaianas inspirado nos tradicionais caquinhos despertou a curiosidade sobre um tipo de revestimento que marcou quintais, jardins e calçadas brasileiras durante décadas. Feitos com fragmentos de cerâmica e azulejos, esses mosaicos unem criatividade, reaproveitamento de materiais e uma estética que voltou a ganhar destaque. Por Flipar

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