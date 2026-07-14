Sam Neill, astro de “Jurassic Park”, morre aos 78 anos

A família ainda informou que ele seguia livre do câncer no momento da morte. Em 2023, Neill revelou que havia sido diagnosticado com um câncer no sangue em estágio três e fazia um tratamento para se curar. Em abril de 2026, exames indicaram que estava livre da doença. Sam Neill foi condecorado Oficial da Ordem do Império Britânico em 1991 e recebeu o título de cavaleiro em 2022.
Segundo o site Celebrity Net Worth, Neill deixou um patrimônio estimado em 18 milhões de dólares, cerca de 92 milhões de reais na cotação atual. Além disso, entre os seus bens está o vinhedo Two Paddocks, que o ator fundou na Nova Zelândia em 1993 ao lado do diretor de cinema Roger Donaldson, seu parceiro no filme 'Sleeping Dogs'. Hoje, o local tem quatro propriedades rurais dedicadas à produção do vinho Pinot Noir.
Neill deixa quatro filhos e oito netos. Inclusive, ele viveu um reencontro marcante com o filho mais velho, Andrew, que havia sido colocado para adoção em 1969. Os dois se reaproximaram 25 anos depois, e o próprio ator contou a experiência em entrevista ao jornal britânico The Times, em 2014.
Além disso, Neill aparecerá em alguns projetos póstumos. Ele fez parte do elenco de 'Godzilla x Kong: Supernova', que tem estreia prevista para março de 2027, e de 'The Last Resort', filme estrelado por Daisy Ridley e Alden Ehrenreich. O ator também dublou um personagem na comédia australiana 'The Fox', que estreará em 29 de outubro de 2026 na Austrália.
O ator nasceu em Omagh, na Irlanda do Norte, em 1947, e cresceu em Christchurch, na Nova Zelândia. Curiosamente, seu nome de batismo era Nigel John Dermot Neill, mas adotou o nome Sam ainda na infância. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, acumulou mais de 150 trabalhos entre cinema e televisão.
Ele estreou como ator em 1971, mas a fama mundial veio mesmo em 1993, quando atuou em 'O Piano', filme ganhador de três Oscars da diretora Jane Campion, e como o paleontólogo Dr. Alan Grant em 'Jurassic Park', de Steven Spielberg. O personagem se tornou um dos mais memoráveis de sua carreira; Neill voltou a interpretá-lo em 'Jurassic Park III' e 'Jurassic World: Domínio'.
Ao longo da carreira, Neill recebeu três indicações ao Globo de Ouro e duas ao Emmy. Em 2023, lançou a autobiografia 'Did I Ever Tell You This?'. No mesmo ano, ao falar sobre o tratamento contra o câncer em entrevista à BBC, afirmou que não tinha medo da morte: 'O que eu não quero é parar de viver, porque eu realmente gosto de viver.'