Entretenimento João Bosco faz 80 anos; relembre a trajetória de um dos maiores artistas da MPB O cantor, compositor e violonista João Bosco celebrou 80 anos de vida no dia 13 de julho. Nascido em 1946 na cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, o artista construiu uma carreira marcada por parcerias de grande relevância, inovação rítmica e rico repertório. Autor de dezenas de clássicos da MPB, ele influenciou diferentes gerações de músicos e segue em atividade, realizando shows e lançando projetos. Está previsto para o fim do mês o lançamento do EP “Amigos novos e antigos - João Bosco 80 ano Por Flipar

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