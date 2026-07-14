Entretenimento Xadrez: como um antigo jogo da Índia se tornou um desafio para a mente O xadrez é uma potente ferramenta que pode desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais, além de ajudar no aprendizado de crianças e jovens. Apreciado por milhões de pessoas no mundo, o xadrez é muito mais do que um simples jogo. Por Flipar

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