Filmes e Séries “O Segredo de Widow’s Bay” recebe 19 indicações ao Emmy A série 'O Segredo de Widow's Bay', da Apple TV+ , recebeu 19 indicações ao Emmy nesta temporada de premiações, número que a coloca entre as produções mais indicadas do ano, ao lado de 'The Pitt' e 'Hacks'. A produção, muito elogiada pela crítica, tem 98% de aprovação no site especializado Rotten Tomatoes e já foi renovada para uma segunda temporada. Por Flipar

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