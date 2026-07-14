“O Segredo de Widow’s Bay” recebe 19 indicações ao Emmy

Entre as indicações ao Emmy, seis integrantes do elenco disputam categorias de atuação. A série também concorre aos prêmios de Melhor Direção em Série de Comédia e Melhor Roteiro em Série de Comédia, além de indicações em categorias técnicas, como fotografia e montagem.
A primeira temporada, que estreou no dia 29 de abril de 2026, teve dez episódios disponibilizados semanalmente pela Apple TV. A trama acompanha Tom Loftis, prefeito de uma pequena cidade da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, interpretado por Matthew Rhys, que tenta impulsionar o turismo local.
Ao longo da história, Tom Loftis se depara com uma série de acontecimentos estranhos e inexplicáveis que passam a afetar a rotina da cidade. Os moradores acreditam que os fenômenos são consequência de uma antiga maldição que assombra a região há séculos, em uma narrativa que mistura terror e comédia.
Matthew Rhys foi indicado ao Emmy de Melhor Ator em Série de Comédia por sua atuação em 'Widow's Bay'. Ele também concorre na categoria de Melhor Ator em Minissérie por 'O Monstro em Mim', da Netflix. O ator galês já venceu o Emmy de Melhor Ator em Série de Drama em 2018, por sua atuação como o espião russo Philip Jennings na série 'The Americans'.
Além de Rhys, Kate O'Flynn e Stephen Root também receberam indicações pela atuação. Enquanto ela interpreta Patricia Moyer, assistente do prefeito Tom Loftis, Stephen Root dá vida a Wyck, um dos moradores mais próximos do protagonista.
Dale Dickey também concorre na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia. Ela interpreta Rosemary, funcionária do gabinete do prefeito conhecida pelo temperamento debochado. É a primeira indicação ao Emmy na carreira da atriz, que soma mais de setenta filmes e séries, incluindo 'Breaking Bad' e 'Justified'.
Betty Gilpin e Hamish Linklater, que participaram de apenas um episódio, também foram indicados ao Emmy como atores convidados. Eles interpretam Sarah Westcott Warren e Richard Warren, casal que protagoniza um capítulo ambientado em 1702 que traz uma grande revelação da série.