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Katy Perry lança novo single e Justin Trudeau aparece em vídeo de divulgação

Katy Perry lançou a música inédita 'Watch It Burn' em 25 de junho de 2026, e o single vem dando o que falar. Isso porque a letra remete ao fim de seu noivado com Orlando Bloom, que terminou em 2025. Em entrevista ao podcast 'Unfamous', do compositor Justin Tranter, Katy contou que a música retrata um período em que precisou lidar com emoções reprimidas, especialmente a raiva.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

Katy e Orlando começaram a se relacionar em janeiro de 2016. Em fevereiro de 2019, Bloom pediu Katy em casamento com um anel em formato de flor, e o casal anunciou a gravidez em março de 2020. A filha do casal, Daisy Dove Bloom, nasceu em agosto do mesmo ano. O casal se separou em 2025.

Reprodução Instagram

Para divulgar 'Watch It Burn', Katy publicou um vídeo em seu TikTok no qual ela, em primeiro plano, e várias pessoas ao fundo dançam. Um detalhe, porém, rapidamente chamou a atenção dos fãs: eles identificaram Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá e atual namorado da cantora, como uma dessas pessoas ao fundo. A aparição inesperada logo virou o foco dos comentários.

Reprodução Instagram

Durante um show na Espanha, Katy também fez uma brincadeira com sua vida amorosa ao exibir chamadas fictícias de antigos namorados, como Bloom, John Mayer, Diplo e Russell Brand. No fim da apresentação, ela 'atendeu' uma ligação identificada pelas iniciais de Justin Trudeau, e o público presente reagiu com aplausos.

Wikimedia Commons / Domínio Público

Katy Perry e Justin Trudeau foram vistos juntos pela primeira vez em julho de 2025. A confirmação do namoro só veio em dezembro do mesmo ano. Em 8 de junho de 2026, o casal fez sua estreia oficial em tapetes vermelhos na première do documentário de sua turnê, 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris', em Nova York, ocasião em que a cantora chamou o político de 'o amor da minha vida'.

Wikimedia Commons / Colleen Sturtevant

Katy Perry construiu uma das carreiras mais sólidas do pop nas últimas duas décadas. Ela ficou famosa em 2008 com o single 'I Kissed a Girl' e emplacou uma sequência de hits, entre eles 'Firework', 'Roar', 'Teenage Dream' e 'Dark Horse'. Katy também foi jurada do 'American Idol' por sete temporadas, entre 2018 e 2024 e se apresentou no disputado show do intervalo do Super Bowl.

Flickr / Joella Marano

Katy, sempre que possível, expressa o carinho que sente pelos fãs brasileiros. A cantora se apresentou pela primeira vez no país em 2011 e voltou em outras ocasiões, incluindo duas passagens pelo Rock in Rio, em 2019 e 2024. Ela já contou ter sido aconselhada por sua equipe a não incluir a América do Sul em suas turnês devido aos custos elevados, mas faz questão de vir por respeito ao público que sempre a apoiou.

Reprodução do Prime Vídeo

Em abril de 2025, Katy Perry participou da missão NS-31 da Blue Origin e se tornou integrante da primeira tripulação exclusivamente feminina a viajar ao espaço. O voo suborbital, realizado a bordo do foguete New Shepard, durou cerca de 11 minutos e ultrapassou a Linha de Kármán, marco reconhecido como o início do espaço.

Reprodução / Instagram

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