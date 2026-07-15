Filmes e Séries Por que assistir “A Odisseia” em IMAX? Entenda os diferenciais do formato 'A Odisseia', novo filme dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por Matt Damon no papel de Odisseu, estreia nos cinemas brasileiros no dia 16 de julho de 2026. A produção adapta o poema grego atribuído a Homero e acompanha Odisseu em sua jornada de retorno para casa após a Guerra de Troia, enquanto enfrenta diversas figuras míticas. Por Flipar

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