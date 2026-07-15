Estilo de Vida Erva-doce: saiba como essa planta versátil é usada em chás, receitas e produtos de higiene Originária da região do Mediterrâneo, a erva-doce se adaptou a diferentes climas e hoje é cultivada em países da Europa, Ásia, Américas e Norte da África. No Brasil, também está presente em plantações comerciais, hortas domésticas e jardins. Por Flipar

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