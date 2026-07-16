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Walt Disney Concert Hall: edifício de arquiteto renomado exigiu mudança após fachada criar pontos de calor extremo e ‘tostar’ calçadas

O Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, se tornou um dos edifícios mais reconhecidos da arquitetura moderna por causa de suas curvas revestidas em aço inoxidável. Apesar do visual marcante criado pelo arquiteto canadense Frank Gehry, parte da fachada acabou produzindo um efeito inesperado após a inauguração.

Por Flipar
Linda Pomerantz Zhang/Unsplash

Segundo informações publicadas pelo jornal L.A. Times, alguns painéis altamente polidos refletiam a luz do Sol com tanta intensidade que concentravam o calor sobre áreas próximas ao prédio. Em determinados pontos, a temperatura da calçada chegou a aproximadamente 60 °C, o que tornou a permanência no local bastante desconfortável.

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A forte luminosidade também afetava motoristas e pedestres, além de alcançar edifícios vizinhos. Moradores relataram aumento da temperatura dentro dos apartamentos e passaram a recorrer com mais frequência ao ar-condicionado durante os dias quentes.

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Estudos mostraram que o problema não estava presente em toda a fachada, mas apenas em peças específicas. Os painéis mais críticos tinham acabamento semelhante ao de um espelho e formato côncavo, característica que concentrava diversos reflexos em uma única direção.

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Simulações feitas em computador reproduziram a trajetória da luz solar ao longo do dia e identificaram exatamente quais superfícies provocavam o fenômeno. Com essas informações, os responsáveis pela obra descartaram alterações estruturais no edifício.

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Em vez disso, decidiram modificar apenas o acabamento das placas problemáticas. Em março de 2005, os painéis receberam um lixamento seletivo que deixou o aço com aparência fosca. A mudança espalhou a luz em diferentes direções e eliminou o efeito de concentração do calor.

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O restante da fachada permaneceu intacto, o que preservou o conceito arquitetônico idealizado por Gehry. Segundo o Los Angeles Times, a intervenção resolveu o problema sem comprometer a identidade visual da construção.

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O episódio também serviu de alerta para arquitetos e engenheiros, pois demonstrou que a combinação entre formato, inclinação e acabamento dos materiais pode provocar impactos significativos no ambiente ao redor. O caso reforçou a importância de avaliar cuidadosamente a interação entre grandes fachadas e a incidência da luz solar antes da conclusão de projetos de grande porte.

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