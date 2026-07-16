Pesquisa revela uso de caldeirões na Idade do Bronze

Uma franquia que destaca o caldeirão em seus filmes é 'Harry Potter', com poções e muita magia do bruxo mais querido do cinema mundial. O caldeirão está ligado ao elemento Água que denota uma influência psíquica e do inconsciente. Um dos principais instrumentos ritualísticos utilizados pelos bruxos, ele simboliza desde a antiguidade o útero universal, ou seja, o útero da Grande Mãe, de onde tudo vem e para onde tudo retorna.