Pesquisa revela uso de caldeirões na Idade do Bronze

Suspeita-se que o povo na época produzia salsicha de sangue. Algo semelhante às técnicas de fabricação de salsicha usadas na Mongólia rural atualmente, quando é feita de sangue, gordura de porco e cebola. Seria, portanto, algo que remonta a milhares de anos na alimentação mongol.
O pesquisador Bryan Miller, da Universidade de Michigan, Estados Unidos, disse na ocasião da descoberta que os habitantes das estepes tomavam sangue regularmente.
Uma equipe de investigação liderada por Shevan Wilkin, da Universidade de Basileia, na ocasião, realizou também extensas análises de proteínas em dois caldeirões de metal descobertos em 2019 por pastores no norte da Mongólia, juntamente com outros artefatos.
A análise proteômica revelou a presença de proteínas sanguíneas, bem como uma glicoproteína que é expressa no fígado. Essas proteínas foram então classificadas como originárias de ruminantes.
Os cientistas também rastrearam proteínas secundárias no caldeirão, como o leite de iaque. Não se sabe exatamente como eles foram explorados, porém respondem sobre o modo como o povo mongol da Idade do Bronze viveu.
O leite pode ter sido fermentado nos caldeirões para ser conservado em forma de iogurte, ou pode ter sido ingrediente na produção de enchidos.
Os autores concluíram que esses objetos de bronze podem ajudar na compreensão de civilizações antigas. Isso porque o metal tem propriedades antibacterianas que podem preservar materiais orgânicos por milênios.
Um caldeirão é caracterizado sempre como uma panela grande, usada para cozinhar grandes quantidades de comida sobre uma fogueira. Caldeira de grandes dimensões, com alça ou alças e de forma cilíndrica ou esferoide. Possui com fundo chato, usado, principalmente, para cozimento em água fervente.
A figura do caldeirão está muito presente na ficção e literatura, geralmente ligado à feiticeiras e bruxas. Como o da Bruxa do 71, que vive na imaginação de Chaves, Chiquinha e Kiko quando observam a personagem Dona Clotilde na série. Além do filma 'Abracadabra', de 1993.
Uma franquia que destaca o caldeirão em seus filmes é 'Harry Potter', com poções e muita magia do bruxo mais querido do cinema mundial. O caldeirão está ligado ao elemento Água que denota uma influência psíquica e do inconsciente. Um dos principais instrumentos ritualísticos utilizados pelos bruxos, ele simboliza desde a antiguidade o útero universal, ou seja, o útero da Grande Mãe, de onde tudo vem e para onde tudo retorna.