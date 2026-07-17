Assessor de Sam Neill revela causa da morte do ator

Porém, a causa da morte foi revelada à revista 'Entertainment Weekly' por Philip Grenz, assessor de longa data do ator neozelandês, famoso por vários trabalhos no cinema, inclusive por 'Jurassic Park'
Em 2023, Neill revelou que havia sido diagnosticado com um câncer no sangue em estágio três e fazia um tratamento para se curar. Em abril de 2026, exames indicaram que estava livre da doença. Sam Neill foi condecorado Oficial da Ordem do Império Britânico em 1991 e recebeu o título de cavaleiro em 2022.
Segundo o site Celebrity Net Worth, Neill deixou um patrimônio estimado em 18 milhões de dólares, cerca de 92 milhões de reais na cotação atual. Além disso, entre os seus bens está o vinhedo Two Paddocks, que o ator fundou na Nova Zelândia em 1993 ao lado do diretor de cinema Roger Donaldson, seu parceiro no filme 'Sleeping Dogs'. Hoje, o local tem quatro propriedades rurais dedicadas à produção do vinho Pinot Noir.
Sam Neill deixou quatro filhos e oito netos. Inclusive, ele viveu um reencontro marcante com o filho mais velho, Andrew, que havia sido colocado para adoção em 1969. Os dois se reaproximaram 25 anos depois, e o próprio ator contou a experiência em entrevista ao jornal britânico The Times, em 2014.
Neill aparecerá em alguns projetos póstumos. Ele fez parte do elenco de 'Godzilla x Kong: Supernova', que tem estreia prevista para março de 2027, e de 'The Last Resort', filme estrelado por Daisy Ridley e Alden Ehrenreich. O ator também dublou um personagem na comédia australiana 'The Fox', que estreará em 29 de outubro de 2026 na Austrália.
O ator nasceu em Omagh, na Irlanda do Norte, em 1947, e cresceu em Christchurch, na Nova Zelândia. Curiosamente, seu nome de batismo era Nigel John Dermot Neill, mas adotou o nome Sam ainda na infância. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, acumulou mais de 150 trabalhos entre cinema e televisão.
Ele estreou como ator em 1971, mas a fama mundial veio mesmo em 1993, quando atuou em 'O Piano', filme ganhador de três Oscars da diretora Jane Campion, e como o paleontólogo Dr. Alan Grant em 'Jurassic Park', de Steven Spielberg. O personagem se tornou um dos mais memoráveis de sua carreira; Neill voltou a interpretá-lo em 'Jurassic Park III' e 'Jurassic World: Domínio'.
Ao longo da carreira, Neill recebeu três indicações ao Globo de Ouro e duas ao Emmy. Em 2023, lançou a autobiografia 'Did I Ever Tell You This?'. No mesmo ano, ao falar sobre o tratamento contra o câncer em entrevista à BBC, afirmou que não tinha medo da morte: 'O que eu não quero é parar de viver, porque eu realmente gosto de viver.'