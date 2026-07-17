“Pânico 7” chega ao streaming. Saiba tudo sobre a franquia

Aliás, quando esteve em cartaz nos cinemas, 'Pânico 7' registrou um desempenho expressivo nas bilheterias. O filme ultrapassou a marca de 200 milhões de dólares em bilheteria mundial, valor que o tornou o longa mais lucrativo de toda a franquia até o momento. A produção foi lançada no Brasil em 26 de fevereiro de 2026 pela Paramount Pictures.
O elenco de 'Pânico 7' é liderado por Neve Campbell, que retorna ao papel de Sidney Prescott após não participar do longa anterior, 'Pânico 6'. Completam o elenco Courteney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Roger L. Jackson, Matthew Lillard e David Arquette, todos reprisando papéis de filmes anteriores, além de Isabel May, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace e Joel McHale, entre outros nomes que se juntam à história.
A trama acompanha um novo assassino mascarado de Ghostface que surge na cidade onde Sidney Prescott reconstruiu sua vida após os eventos anteriores da franquia. A filha de Sidney, interpretada por Isabel May, se torna o novo alvo do assassino, o que obriga a protagonista a enfrentar traumas do passado para proteger a família.
Entretanto, a produção de 'Pânico 7' passou por mudanças significativas antes de chegar aos cinemas. Melissa Barrera e Jenna Ortega, protagonistas de 'Pânico 5' e 'Pânico 6' nos papéis das irmãs Sam e Tara Carpenter, estavam originalmente confirmadas para retornar ao sétimo filme. Barrera, porém, foi demitida em novembro de 2023, após publicações da atriz em apoio à Palestina durante o conflito com Israel.
Logo depois, Ortega pediu para deixar o projeto, bem como Christopher Landon, que havia sido contratado para dirigir o longa. Com a saída das duas protagonistas, o roteiro precisou ser inteiramente reescrito e as personagens Sam e Tara Carpenter foram retiradas da trama, e Kevin Williamson, roteirista e produtor dos primeiros filmes da saga, assumiu como diretor.
A franquia 'Pânico' nasceu em 1996 com o primeiro filme. A série se popularizou ao longo de quase três décadas por misturar elementos de slasher com autorreferência ao próprio gênero de terror, mantendo o assassino mascarado Ghostface como fio condutor entre as diferentes gerações de personagens.
Ao todo, a franquia soma sete longas-metragens até o momento, incluindo 'Pânico', 'Pânico 2', 'Pânico 3', 'Pânico 4', 'Pânico' de 2022, 'Pânico 6' e 'Pânico 7'. A saga alterna entre o retorno de personagens originais, como Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, e a inserção de novas gerações de protagonistas ao longo dos capítulos mais recentes.