Filmes e Séries “Pânico 7” chega ao streaming. Saiba tudo sobre a franquia 'Pânico 7' chegou ao catálogo do Paramount+ em 8 de julho, sem custo adicional para os assinantes do serviço. O filme estava disponível antes apenas para compra e aluguel digital e agora passa a ter acesso irrestrito para quem já possui assinatura da plataforma, que pode ser acessada também via Prime Video. Por Flipar

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