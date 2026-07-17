Galeria De micro-ondas a aquário: especialista revela os principais inimigos da conexão wi-fi dentro de casa Desde que o wi-fi passou a fazer parte da rotina das pessoas, a maioria dos usuários costuma culpar apenas a operadora quando a conexão apresenta falhas. No entanto, o que muita gente não sabe é que diversos fatores presentes dentro de casa também comprometem a qualidade do sinal. Por Flipar

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