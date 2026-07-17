De micro-ondas a aquário: especialista revela os principais inimigos da conexão wi-fi dentro de casa

Essa realidade foi observada por Alex Hills, professor da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e um dos responsáveis pela criação de uma das primeiras grandes redes wi-fi do mundo, ainda em 1993. Em seu livro 'Wi-Fi and the Bad Boys of Radio', ele descreve diversos elementos capazes de prejudicar a transmissão das ondas de rádio utilizadas pela tecnologia.
Entre os exemplos mais conhecidos está o forno de micro-ondas, que opera na frequência de 2,4 GHz, a mesma adotada por muitos roteadores antigos. Apesar de serem projetados para manterem essa frequência dentro do equipamento, equipamentos desgastados ou com falhas de isolamento podem liberar interferências que reduzem a estabilidade da conexão.
Embora os aparelhos modernos e as redes de 5 GHz tenham diminuído esse problema, ele ainda pode ocorrer em determinadas situações. Pelo mesmo motivo, lâmpadas fluorescentes ou sistemas de ignição de automóveis também podem causar falhas de conexão.
Outro obstáculo inesperado aparece nos aquários, já que a água absorve parte da energia das ondas de rádio e enfraquece o sinal. Além disso, paredes de concreto e tijolos dificultam a propagação da conexão, enquanto materiais como madeira e gesso — pouco comuns no Brasil — oferecem menor resistência.
Para minimizar essas perdas, especialistas recomendam instalar o roteador em um ponto central da residência e, de preferência, em uma posição elevada. Caso isso não seja suficiente, repetidores ou sistemas mesh ampliam a cobertura da rede.
Espelhos, televisores de muitas polegadas e superfícies metálicas também podem refletir as ondas de rádio e criar áreas com sinal instável. De acordo com Hills, condições climáticas adversas como frio e calor extremo representam outro fator de influência no sinal de wi-fi.
Além disso, mesmo sem interferências físicas, o desempenho da rede cai quando muitos dispositivos utilizam a internet ao mesmo tempo. Conhecer esses obstáculos permite identificar a origem de diversos problemas e adotar soluções simples antes de concluir que a falha está apenas no provedor.