Celebridades e TV Curiosidades sobre ‘Jeannie é um Gênio’ : icônico seriado está no streaming A série de fantasia 'Jeannie é um Gênio', lançada originalmente nos Estados Unidos em setembro de 1965 pela rede NBC, conquistou gerações com seu jeito cômico. Hoje, o clássico pode ser visto em streaming, no catálogo da Sony no Prime Video, mantendo viva sua magia e curiosidades que marcaram época. Por Flipar

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