“Carrie”, nova série da Prime Video, tem primeiras imagens divulgadas

A série fará parte do 'Flanniverso', universo de produções de terror criados por Mike Flanagan, responsável por títulos como 'A Maldição da Residência Hill' e 'Missa da Meia-Noite'. Essa é a primeira vez que a história ganha uma versão em formato de série para a televisão. A estreia está prevista para outubro de 2026, com exclusividade na plataforma e terá oito episódios.