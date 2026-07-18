Galeria Do voto à apuração: como funcionam a urnas eletrônicas nas eleições brasileiras No dia 4 de outubro de 2026, os brasileiros voltarão às urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Além da escolha dos representantes para os próximos anos, a eleição também chama atenção para a tecnologia utilizada no processo de votação. Empregada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996 e adotada em todo o país desde 2000, a urna eletrônica se tornou um dos principais instrumentos do sistema eleitoral br Por Flipar

Edilson Rodrigues/Agência Senado