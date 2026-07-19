Estilo de Vida Leite vegetal: o que é, como é produzido e quais são as principais opções disponíveis Leite vegetal é uma bebida produzida a partir de ingredientes de origem vegetal, como grãos, cereais, leguminosas, sementes ou oleaginosas, misturados com água. Após o processamento e a filtragem, o resultado é um líquido que pode ser consumido puro ou utilizado em diversas receitas. Por Flipar

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