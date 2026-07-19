Estilo de Vida Cocktails que conquistaram bares e apreciadores no mundo inteiro Muito além de misturar bebidas, a coquetelaria combina técnica, criatividade e apresentação. O trabalho dos bartenders transformou muitos drinks em verdadeiros espetáculos, enquanto novas receitas surgem constantemente. Conheça algumas curiosidades sobre os cocktails, os sabores mais populares e os cuidados para aproveitar a experiência com equilíbrio. Por Flipar

imagem gerada por i.a