Estilo de Vida Stavkirker: fascinantes igrejas medievais têm 10 séculos de história na Noruega Uma das curiosidades da história da Noruega são as stavkirker, igrejas medievais de madeira que começaram a surgir entre o final do século XI e o século XII, após a cristianização do país. Elas refletem a habilidade dos antigos carpinteiros noruegueses, que aplicaram técnicas de construção em madeira desenvolvidas na tradição naval herdada da época dos vikings. Por Flipar

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