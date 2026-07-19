Estilo de Vida Microfibra: por que esse material versátil está presente em tantos produtos do cotidiano A microfibra é um material sintético formado por fios extremamente finos, geralmente produzidos com poliéster e poliamida. Graças à sua estrutura, ela combina maciez, resistência e grande capacidade de absorção. Por isso, está presente em diversos produtos do dia a dia, muito além dos tradicionais panos de limpeza. Confira alguns de seus principais usos. Por Flipar

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