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Microfibra: por que esse material versátil está presente em tantos produtos do cotidiano

A microfibra é um material sintético formado por fios extremamente finos, geralmente produzidos com poliéster e poliamida. Graças à sua estrutura, ela combina maciez, resistência e grande capacidade de absorção. Por isso, está presente em diversos produtos do dia a dia, muito além dos tradicionais panos de limpeza. Confira alguns de seus principais usos.

Por Flipar
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É muito utilizada em panos de limpeza Os fios ultrafinos conseguem capturar poeira, gordura e pequenas partículas com facilidade. Em muitos casos, a limpeza pode ser feita apenas com água, reduzindo o uso de produtos químicos.

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Também aparece em roupas esportivas Camisetas, shorts e outras peças de atividade física frequentemente utilizam microfibra. O tecido ajuda a evaporar o suor mais rapidamente e costuma proporcionar maior conforto durante os exercícios.

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Está presente em toalhas de secagem rápida Toalhas de microfibra absorvem bastante água e secam em menos tempo do que muitas toalhas de algodão. Por isso, são populares em viagens, academias e esportes.

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É usada em estofados e móveis Sofás, poltronas e cadeiras podem receber revestimento de microfibra. O material oferece toque macio, boa durabilidade e costuma ser relativamente fácil de limpar.

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Ajuda na limpeza de óculos e telas Flanelas de microfibra removem marcas de dedos e poeira sem riscar superfícies delicadas. Elas são indicadas para lentes, celulares, tablets, notebooks e televisores.

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Também faz parte da roupa de cama Lençóis, fronhas e cobertores confeccionados com microfibra costumam ser leves e de secagem rápida. Além disso, geralmente amassam menos após a lavagem.

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É comum em acessórios automotivos Luvas, panos e toalhas de microfibra são bastante utilizados para lavar, secar e dar acabamento em veículos. Quando usados corretamente, ajudam a reduzir o risco de riscos na pintura.

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Exige alguns cuidados na lavagem Para preservar as fibras, recomenda-se evitar amaciantes e excesso de calor na secagem. Esses cuidados ajudam a manter a capacidade de absorção e aumentam a vida útil do material.

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