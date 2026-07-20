Educação Aprendendo a Lição: saiba tudo sobre o dorama sul-coreano da Netflix A Netflix adicionou ao catálogo, 'Aprendendo a Lição', mais um dorama sul-coreano que tem feito bastante sucesso entre os assinantes do streaming. A série é uma mistura de drama escolar, ação e crítica social em uma trama que trata sobre o bullying, a violência e a autoridade dentro das escolas. A produção tem 10 episódios. Por Flipar

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