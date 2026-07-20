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Símbolo geográfico e tesouro ambiental: Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil

O Pico da Neblina ocupa um lugar especial entre as impressionantes paisagens naturais do território brasileiro. Localizado na Serra do Imerí, no extremo norte do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela, ele representa o ponto mais alto do Brasil, com 2.995 metros de altitude. O nome deriva da constante presença de nuvens densas que encobrem o seu cume durante quase todo o ano, característica que dificulta a observação direta do cume e reforça o aspecto misterioso do lugar.

Por Flipar
Flickr - edgar fagundes

A montanha situa-se dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina, unidade de conservação criada em 1979 para proteger uma extensa área de floresta amazônica ainda pouco alterada pela ação humana, reconhecida pela riqueza biológica e pela presença de espécies raras e endêmicas. O pico tem rica biodiversidade e ecossistemas únicos de floresta tropical e vegetação de altitude.

Divulgação/Paulo Rezende FAB

O acesso ao local permaneceu restrito durante décadas por razões ambientais e estratégicas, já que a região também integra territórios tradicionais da Terra Indígena Yanomami, para quem a montanha possui grande valor espiritual e cultural para os povos originários, sendo conhecida como Yaripo, a “montanha dos ventos”.

Wikimedia Commons/Michellblind

Mesmo atualmente, a visitação ocorre de forma controlada e exige autorização oficial e acompanhamento especializado, pois a subida até o cume envolve vários dias de deslocamento por rios e trilhas fechadas no interior da floresta. O governo brasileiro mantém regras estritas com o intuito de proteger o solo frágil e as espécies endêmicas que habitam as encostas.

Reproduc?a?o/TV Band

As condições climáticas apresentam alta umidade nas áreas mais baixas e temperaturas relativamente mais frias nas partes elevadas, o que torna a expedição exigente do ponto de vista físico e logístico, especialmente por causa das chuvas frequentes.

Divulgac?a?o/Vanessa Marino

Durante muito tempo, o Pico da Neblina permaneceu pouco conhecido fora da região amazônica, e apenas após levantamentos cartográficos mais precisos no século 20 sua altitude recebeu confirmação oficial, consolidando sua posição como o ponto culminante do território brasileiro.

Divulgac?a?o/Vanessa Marino

Desde então, o local passou a simbolizar não apenas um marco geográfico nacional, mas também um dos destinos mais desafiadores do montanhismo no país e uma das expressões mais impressionantes da grandiosidade natural da Amazônia.

Divulgac?a?o/Vanessa Marino

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