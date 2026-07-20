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Nova expedição de Tamara Klink ganha plataforma que mostra rota, clima e localização em tempo real; confira

A navegadora e escritora brasileira Tamara Klink iniciou mais uma expedição solitária pelos mares, desta vez com uma novidade que aproxima o público de sua jornada em tempo real. A aventura ganhou um painel digital aberto para consulta, criado pela empresa de tecnologia NTT DATA, da qual ela é embaixadora.

Por Flipar
Reprodução @tamaraklink

O objetivo é transformar a travessia em uma experiência mais acessível para quem quer acompanhar a jornada à distância. A plataforma reúne informações atualizadas sobre a localização da embarcação, o percurso realizado, a quilometragem percorrida, além das condições do tempo e do oceano.

Divulgac?a?o

Essas informações ajudam a entender por que o veleiro muda de percurso diante de desafios naturais, como correntes marítimas, frentes frias ou blocos de gelo. Apesar da divulgação da nova expedição, o itinerário completo ainda não foi revelado — em 20 de julho, a plataforma marca que Tamara está há 16 dias navegando.

Reprodução

A única informação que se sabe é que a missão pretende ligar os oceanos Pacífico e Atlântico. No entanto, o trajeto escolhido, a duração da viagem e as possíveis escalas ainda não foram divulgados pela navegadora brasileira.

Reproduc?a?o @tamaraklink

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