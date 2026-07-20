Estilo de Vida Nova expedição de Tamara Klink ganha plataforma que mostra rota, clima e localização em tempo real; confira A navegadora e escritora brasileira Tamara Klink iniciou mais uma expedição solitária pelos mares, desta vez com uma novidade que aproxima o público de sua jornada em tempo real. A aventura ganhou um painel digital aberto para consulta, criado pela empresa de tecnologia NTT DATA, da qual ela é embaixadora. Por Flipar

Reprodução @tamaraklink