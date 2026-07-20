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“Cão-urso”: fósseis revelam predador desconhecido que viveu na Catalunha pré-histórica

Cerca de 16 milhões de anos atrás, um predador de aparência incomum circulava por uma região que hoje faz parte da Catalunha, na Espanha. Esse animal acaba de ganhar reconhecimento oficial após pesquisadores analisarem fósseis encontrados no sítio paleontológico de Els Casots, em Subirats, na bacia de Vallès-Penedès.

Por Flipar
Reproduc?a?o/YouTube Paramoloch Games

A espécie recebeu o nome científico de Paludocyon moyasolai e pertence ao grupo extinto dos anficiônidos, mamíferos carnívoros conhecidos popularmente como “cães-ursos”. Apesar da denominação, esses animais não têm relação direta com os cães ou ursos atuais, já que representam uma linhagem extinta que viveu durante o Cenozoico.

Jesús Gamarra/Wikimedia Commons

A identificação ocorreu graças ao estudo de um crânio parcialmente preservado, que manteve grande parte da dentição, além de um molar inferior isolado. A comparação desses fósseis com exemplares já conhecidos da Europa e da América do Norte revelou características anatômicas inéditas, suficientes para confirmar que a ciência estava diante de uma espécie nunca descrita.

Imagem gerada por IA

Os dentes tiveram papel decisivo nessa conclusão, pois exibiam proporções diferentes das registradas em outros integrantes do gênero Paludocyon. Entre as particularidades estavam um segundo molar superior mais largo que o primeiro e um terceiro molar de tamanho incomum.

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Na paleontologia, é comum que detalhes da dentição ajudem a compreender hábitos alimentares, adaptações e relações evolutivas entre espécies, o que fortaleceu a classificação do novo animal. Os pesquisadores acreditam que esse carnívoro tinha porte médio e apresentava maior agilidade do que outros representantes de sua família.

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Sua estrutura dentária indica capacidade para consumir tanto carne quanto partes mais resistentes das presas. O ambiente onde viveu era muito diferente da paisagem atual da Catalunha, com lagos rasos, áreas pantanosas e vegetação abundante.

Domínio Público

A região também abrigava pequenos herbívoros, felinos primitivos, mustelídeos, crocodilos de pequeno porte e diversos outros vertebrados. Esse conjunto de espécies formava um ecossistema rico e bastante diversificado.

Wikimedia Commons/Denny Navarra

O nome dado — Paludocyon — faz referência aos ambientes úmidos onde esse predador viveu, enquanto o termo moyasolai homenageia o paleontólogo catalão Salvador Moyà-Solà, famoso por seus estudos dos mamíferos fósseis e pelas primeiras escavações em Els Casots.

Wikimedia Commons/PePeEfe

Para os cientistas, a descoberta amplia o conhecimento sobre a evolução dos mamíferos carnívoros e demonstra como os fósseis permitem reconstruir antigos ecossistemas, revelando espécies e paisagens que desapareceram milhões de anos antes do surgimento da humanidade.

Wikimedia Commons/Jason Gray

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