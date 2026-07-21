Galeria Voto em branco e nulo: entenda as diferenças entre eles e o impacto nas eleições Em 4 de outubro de 2026 haverá eleições gerais no Brasil, com possibilidade de segundo turno para os cargos de presidente da República e governador em 25 de outubro, nos locais em que nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais que 50%). Nesse período, uma das dúvidas mais frequentes entre os eleitores diz respeito aos votos em branco e nulo. Embora sejam diferentes na forma de registro, ambos têm o mesmo efeito prático na apuração do resultado. Por Flipar

Fernando Frazão/Agência Brasil