Sabae: a cidade japonesa que se tornou uma potência mundial na produção de óculos

A produção regional de óculos, que remonta ao início do século XX, é um orgulho da cidade e , a ponto de haver muitas referências a isso nas ruas de Sabae. Existe até um festival temático.
Há também o Megane (“Museu dos Óculos”), que conta a história das armações e as etapas de fabricação, além de promover eventos sobre o tema e oficinas para aprendizes.
Em 1905, artesãos especializados no ofício foram convidados pelo governo de Sabae a dar aulas para os trabalhadores da agricultura da região. Assim começou a história da ligação entre a cidade e a fabricação de óculos. Hoje Sabae reúne mais de cem empresas dedicadas à produção de óculos distribuídos por todo o Japão.
Mesmo com a tecnologia avançada, os óculos fabricados em Sabae ainda contam com a colaboração fundamental de mestres artesãos locais, que dominam o ofício.
O Japão é um país que dá grande valor ao saber acumulado, tanto que muitas cidades, assim como Sabae, distinguem-se pela especialização em determinadas artes.
Em entrevista à CNN, o designer de armações Takeski Yamae contou que da projeção até a finalização de óculos o trabalho dura um ano. O ofício é tão detalhado e laborioso que há artesãos voltados a somente uma habilidade no setor, como polimento ou inserção de almofadas nasais
A província de Fukui, onde está Sabae, tem hoje pouco mais de 90% do mercado de aros para óculos do Japão. Fukui fica na região de Hokuriku, que é composta por outras três províncias: Toyama, Niigata, Ishikawa.
A região, cercada por montanhas, é considerada uma das mais afastadas do Japão. Museus e templos são edifícios característicos dessas localidades.
Entre as atrações turísticas de Fukui está o Museu dos Dinossauros, o mais importante do Japão em paleontologia e considerado um dos mais completos do mundo com essa temática. Com quatro andares, possui réplicas e fósseis dos antigos habitantes da Terra e setores interativos.
A província ainda conta com o Castelo Maruoka, na cidade homônima. Ele é considerado a mais antiga construção do tipo no Japão.