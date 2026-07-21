Economia Sabae: a cidade japonesa que se tornou uma potência mundial na produção de óculos A cidade de Sabae é conhecida como a “capital dos óculos” no Japão. A menos de quatro horas de trem da capital Tóquio, Sabae é responsável pela fabricação de parte expressiva dos óculos comercializados no país asiático. Os dados foram publicados por reportagem da CNN Brasil a partir de informações do governo da cidade japonesa. Por Flipar

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