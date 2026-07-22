Galeria Eleições 2026: saiba o que é domicílio eleitoral e como funciona o voto em trânsito As eleições gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro, quando os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Para participar da votação, cada eleitor precisa estar vinculado a um domicílio eleitoral, conceito previsto na legislação eleitoral e que define o local onde o cidadão exerce seus direitos políticos. Saber como ele funciona também é essencial para quem pretende viajar ou estará em Por Flipar

Marri Nogueira/Agência Senado