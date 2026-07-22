Estilo de Vida Como o bolo de caneca cresce tão rápido? Praticidade, sabor e rapidez na medida certa O bolo de caneca é uma versão simplificada do bolo tradicional, preparada diretamente em uma caneca ou recipiente pequeno. A massa costuma levar ingredientes básicos como farinha, leite, ovo, açúcar e fermento, mas em quantidades reduzidas. Como o volume é pequeno, o cozimento acontece muito mais rápido. Por Flipar

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