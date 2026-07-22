Como o bolo de caneca cresce tão rápido? Praticidade, sabor e rapidez na medida certa

O bolo de caneca se popularizou nos anos 2000 por permitir o preparo de uma sobremesa individual em poucos minutos. A receita é feita diretamente na caneca, reduzindo a quantidade de utensílios e facilitando a limpeza após o consumo.
Embora haja opções no air fryer e no forno convencional a maioria esmagadora das receitas é preparada no micro-ondas. As ondas aquecem a água presente nos ingredientes, fazendo a massa cozinhar de dentro para fora em cerca de 1 a 3 minutos.
O fermento age normalmente, liberando gás e fazendo o bolo crescer durante o cozimento.A textura costuma ser um pouco diferente da de um bolo assado no forno.
O bolo de caneca geralmente fica mais úmido e menos aerado, já que o cozimento é muito rápido. Por isso, muitas algumas receitas incluem coberturas, caldas ou pedaços de chocolate.
Do ponto de vista nutricional, o bolo de caneca não é considerado menos saudável do que um bolo tradicional apenas por ser preparado no micro-ondas. O valor nutricional depende principalmente dos ingredientes utilizados e da quantidade consumida.
Um bolo de caneca de banana e aveia, por exemplo, tende a ser nutricionalmente mais interessante do que um bolo tradicional carregado de açúcar e cobertura; já um bolo de caneca recheado de chocolate e leite condensado provavelmente será tão calórico quanto muitas sobremesas convencionais.
As receitas mais comuns incluem sabores como chocolate, cenoura, banana, coco, limão, laranja, milho e baunilha. Em geral, utilizam canecas de cerâmica ou vidro resistentes ao micro-ondas, com capacidade suficiente para evitar que a massa transborde durante o crescimento.